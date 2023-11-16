У середу 15 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступав у парламенті. Згодом у мережі звернули увагу на курйоз під час виступу.

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На Ердогана сіла оса

Комаха сіла на плече президента. Імовірно, політик не помітив її, оскільки мав важливий висутуп: він критикував Ізраїль за його дії у Секторі Гази.

Проте на осу відреагував охоронець Ердогана. Він мужньо і швидко змахнув її з плеча президента, а відтак розчавив. Кумедно, що для цього йому довелося буквально протиснутися між Ердоганом і президією. Турецький лідер повернувся до чоловіка, уже коли той пішов.

Охоронець рятує Ердогана від оси: дивіться відео

У соцмережі Х, де поширили це відео, жартують:

"Це був ізраїльський шпіон";

"Комаха була в кількох сантиметрах від голови Ердогана";

"Треба було просто дозволити їй скоїти свій смертельний напад на президента Туреччини Ердогана. Не варто ризикувати життям через осу".

Комічний ефект створює те, що приліт комахи та подальшу її "ліквідацію" подають як припинення справжнього замаху на вбивство президента.

Курйози з тваринами

Кумедні відео з тваринами цікаві багатьом. Милі самі по собі, пухнастики часто потрапляють у смішні ситуації.