Погоня змусила поліцію Росії значно "попотіти", ті ніяк не могли наздогнати місцеву "черепашку-ніндзя", Врешті-решт його вдалося наздогнати та віддати медикам.

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Ніндзя спритно тікав від поліції

В Оренбурзькій області близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебрався електропроводами з п'ятиповерхового житлового будинку на сусідній двоповерховий.

Правоохоронці приїхали на місце та попросили циркача спуститися вниз. Він проігнорував вимогу та швидко та спритно почав тікати від них по високовольтних лініях. Поліція пустилася в погоню, однак одного наряду виявилося недостатньо – викликали ще два. Навіть у цьому випадку чоловіку вдавалося втікати від правоохоронців по дахах будинків.

Ми поки що піднімемося на дах, двері, горища розкриємо, він уже на інший втік будинок. І так ми ганялися за ним о третій годині ночі, стрибали-скакали,

– розповів один із російських поліцейських.

Врешті-решт "ніндзя" зловили та передали у руки медиків. Цікаво, що він був босий та без рукавичок, а бігав він по електричних, а не інтернетних кабелях. Надзвичайники дивуються, як його не вдарило струмом, і взагалі, як він так швидко тікав.

У мене рятувальники так не ризикнуть. А він бігає з однієї будівлі на іншу. Він три чи чотири ось таких прольоти пробіг проводами. Йому приблизно 20 років. Звідки стільки сил у нього,

– розповіли в МЧС.

Як їм повідомили, росіянин-циркач був під якимось наркотичним препаратом.

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