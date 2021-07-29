Однако злоумышленника быстро обезвредили. Об инциденте сообщили в сети 29 июля.
Другой случай В Одессе на кондуктора троллейбуса напал неадекват с ножом
Что сняли камеры
- На видео, которое обнародовали, видно, что это произошло в 10:27.
- Мужчина зашел в помещение и начал говорить с работниками сельсовета.
- При этом он держал в правой руке большой кухонный нож.
- Потом он взял за плечо одного из мужчин, которые с ним заговорили.
- За спиной злоумышленника прошел парень в черной одежде и резко схватил руку с ножом.
- Он ее выкрутил и вытащил оружие.
- Тогда несколько мужчин повалили злоумышленника на пол и вызвали полицию.
- Какова причина этого инцидента – неизвестно.
Мужчина заходит в сельсовет с ножом: смотрите видео телеграмму "Ху***ая Одесса"