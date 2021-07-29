Однако злоумышленника быстро обезвредили. Об инциденте сообщили в сети 29 июля.

Другой случай В Одессе на кондуктора троллейбуса напал неадекват с ножом

Что сняли камеры

На видео, которое обнародовали, видно, что это произошло в 10:27.

Мужчина зашел в помещение и начал говорить с работниками сельсовета.

При этом он держал в правой руке большой кухонный нож.

Потом он взял за плечо одного из мужчин, которые с ним заговорили.

За спиной злоумышленника прошел парень в черной одежде и резко схватил руку с ножом.

Он ее выкрутил и вытащил оружие.

Тогда несколько мужчин повалили злоумышленника на пол и вызвали полицию.

Какова причина этого инцидента – неизвестно.

Мужчина заходит в сельсовет с ножом: смотрите видео телеграмму "Ху***ая Одесса"

Обратите внимание! Во Львове 10 июля случилась драка у вокзала. Во время нее злоумышленник вытащил нож и ранил 2 оппонентов. Впоследствии оказалось, что потерпевшие должны были ехать в зону ООС.