В Киево-Печерской лавре мужчина разбил икону: в сети показали фото повреждений

В храме Киево-Печерской Лавры мужчина разбил икону Спасителя. На место вызвали правоохранителей.

Инцидент произошел 13 августа. Об этом сообщили в УПЦ МП. Сейчас 24 Канал пытается выяснить подробности происшествия в полиции.

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Что рассказали в УПЦ МП

В УПЦ МП рассказали, что 13 августа во время Божественной литургии неизвестный мужчина вошел в храм преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и камнем дважды ударил по иконе Спасителя.

Злоумышленника остановили верующие, после чего его задержала полиция. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Правоохранители зафиксировали показания очевидцев, братия написала заявление о совершении преступления,

– сообщили в УПЦ МП.

Мужчина повредил икону в Киево-Печерской лавре: фото

К слову, накануне администрация заповедника приняла решение ограничить доступ посетителей на территорию Киево-Печерской Лавры. Такое решение было принято после того, как сторонники УПЦ (МП) не раз мешали работе комиссии Минкульта. Ограничения касаются Нижней Лавры, а для его выполнения позвали силовиков.