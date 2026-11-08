В сети пишут, что мужчина с гранатой бегает по улицам Хмельницкого

Вечером 8 ноября в сети распространилось сообщение о вооруженном гранатой мужчине, который бегал по улицам Хмельницкого. Также появились видео с места происшествия.

В комментарии 24 Каналу в полиции Хмельницкого сообщили, что сотрудники полиции выехали на место происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Что известно об инциденте в Хмельницком?

В сети отмечают, что мужчину с гранатой видели во дворе жилого дома в микрорайоне Раково.

Местные телеграм-каналы пишут, что неизвестный с гранатой бегает прямо посреди людных дворов в Хмельницком. Несколько полицейских патрулей пытаются его задержать и обезоружить.

В Хмельницком заметили мужчину с гранатой: смотрите видео

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Ранее сообщалось, что в Шептицком во Львовской области мужчина взорвал гранату во время конфликта с прохожими.

В результате взрыва пострадали четыре человека. Это три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет и 26-летний мужчина.

Правоохранители установили, что гранату взорвал 36-летний житель Шептицкого района. Он военнослужащий и на момент инцидента находился в отпуске.