У мережі пишуть, що чоловік з гранатою бігає вулицями Хмельницького

У коментарі 24 Каналу в поліції Хмельницького розповіли, що працівники поліції виїхали на місце події та встановлюють усі обставини.

Adv

популярні відео

Що відомо про інцидент у Хмельницькому?

У мережі зазначають, що чоловіка з гранатою бачили у дворі житлового будинку у мікрорайоні Ракове.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що невідомий з гранатою бігає прямо посеред людних дворів міста. Декілька патрулів поліції намагаються його затримати та обеззброїти.

У Хмельницькому помітили чоловіка з гранатою: дивіться відео

Надзвичайна ситуація у Хмельницькому: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що у Шептицькому на Львівщині чоловік підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Унаслідок вибуху постраждали четверо людей. Це троє жінок віком 17, 18 і 56 років та 26-річний чоловік.

Правоохоронці встановили, що гранату підірвав 36-річний житель Шептицького району. Він є військовослужбовцем і на момент інциденту перебував у відпустці.