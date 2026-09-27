У поліції прокоментували вибух у Шептицькому на Львівщині.

Що відомо про підрив гранати у Шептицькому?

Внаслідок вибуху четверо місцевих жителів отримали осколкові поранення, але їхньому життю нічого не загрожує. Постраждали троє жінок віком 17, 18 і 56 років і 26-річний чоловік.

Усі вони були госпіталізовані.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району.

Він є військовослужбовцем і перебував у відпустці.

Поліцейські встановили місце перебування чоловіка та затримали його.

Cлідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Військовий підірвав гранату у Шептицькому / Фото поліція

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік підірвав гранату Ф-1 у квартирі, внаслідок чого загинув 45-річний власник оселі.

Ще двоє людей, зокрема сам підозрюваний, отримали поранення.

Вибух стався близько 02:00 в Оболонському районі.

За попередніми даними поліції, 29-річний військовослужбовець, який перебував у СЗЧ, прийшов у гості до знайомого.

У квартирі було семеро людей, між ними виник конфлікт, після чого чоловік підірвав гранату.