У поліції прокоментували вибух у Шептицькому на Львівщині.
Що відомо про підрив гранати у Шептицькому?
Внаслідок вибуху четверо місцевих жителів отримали осколкові поранення, але їхньому життю нічого не загрожує. Постраждали троє жінок віком 17, 18 і 56 років і 26-річний чоловік.
Усі вони були госпіталізовані.
Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району.
Він є військовослужбовцем і перебував у відпустці.
Поліцейські встановили місце перебування чоловіка та затримали його.
Cлідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Військовий підірвав гранату у Шептицькому / Фото поліція
Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік підірвав гранату Ф-1 у квартирі, внаслідок чого загинув 45-річний власник оселі.
Ще двоє людей, зокрема сам підозрюваний, отримали поранення.
Вибух стався близько 02:00 в Оболонському районі.
За попередніми даними поліції, 29-річний військовослужбовець, який перебував у СЗЧ, прийшов у гості до знайомого.
У квартирі було семеро людей, між ними виник конфлікт, після чого чоловік підірвав гранату.