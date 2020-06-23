В Днепре в полицию охраны поступил необычный вызов о злоумышленнике, который ворвался в чужую квартиру посреди ночи. Мужчина сообщил о знакомом, который залез через окно в его квартиру на четвертый этаж и устроил скандал.

Об этом инциденте сообщил владелец квартиры около 1:30 ночи на 22 июня, отмечает полиция охраны в Днепропетровской области.

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Обычную летнюю ночь для владельца квартиры прервал его знакомый, который залез в квартиру на четвертом этаже. Туда он забрался по водосточной трубе.

Хотя эта история и имеет крайне романтическую окраску, намерения "героя" сугубо меркантильные – после того, как он ворвался в квартиру к своему знакомому, стал требовать у него денег.

Когда "спайдермен" из Днепра не получил денег, то попытался устроить драку. К счастью, здесь его постигла неудача. После этого он, похоже, хотел смыть с себя все содеянное. Поэтому мужчина решил принять душ прямо в квартире, в которую только что ворвался через окно.

Еще одно удивление ждало сотрудников полиции охраны. Хотя они получили срочный тревожный вызов, на месте владелец квартиры спокойно открыл им дверь в квартиру.

Тем временем "герой" вечера принимал душ. Единственное, что указывало на неоднозначность ситуации – из-за двери ванной комнаты вместо пения доносилась ругань мужчины. В полиции не уточняют, позволили ли правоохранители ему закончить ванные процедуры.



Мужчина, который ворвался через окно к своему знакомому в Днепре / Фото полиции