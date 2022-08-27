Об этом рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. Инцидент произошел ночью 26 августа.
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Мужчина расстрелял государственный флаг
Посреди ночи на Обуховщине 30-летний мужчина открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу. После того, как на место происшествия прибыл наряд полиции, злоумышленник схватил в руку гранату и стал угрожать, что всех взорвет.
Сотрудники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения,
– рассказал Небитов.
Правоохранители изъяли у нарушителя оружие, патроны и гранату Ф-1. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Мужчине грозит 7 лет в тюрьме за:
- поругание над государственными символами,
- незаконное обращение с оружием и боеприпасами,
- угрозу убийством работнику правоохранительного органа.
"Позорное и недопустимое поведение во время военного положения", – подчеркнул начальник полиции.
Небитов подытожил, что правоохранители будут жестко реагировать на подобные правонарушения.
Смотрите фото с места происшествия / Фото Андрея Небитова
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