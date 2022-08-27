Про це розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Інцидент трапився вночі 26 серпня.

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Чоловік розстріляв державний прапор

Посеред ночі на Обухівщині 30-річний чоловік відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу. Після того, як на місце події прибув наряд поліції, зловмисник схопив у руку гранату та почав погрожувати, що всіх підірве.

Працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він перебував у стані алкогольного сп'яніння,

– розповів Нєбитов.

Правоохоронці вилучили у порушника зброю, набої та гранату Ф-1. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловікові загрожує 7 років у в'язниці за:

наругу над державними символами,

незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами,

погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу.

"Ганебна і недопустима поведінка під час воєнного стану", – наголосив начальник поліції.

Нєбитов підсумував, що правоохоронці жорстко реагуватимуть на подібні правопорушення.

Дивіться фото з місця події / Фото Андрія Нєбитова

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