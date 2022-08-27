Про це розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Інцидент трапився вночі 26 серпня.
До теми Запхав гранату собі під футболку: небезпечного пасажира затримали на вокзалі у Києві
Чоловік розстріляв державний прапор
Посеред ночі на Обухівщині 30-річний чоловік відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу. Після того, як на місце події прибув наряд поліції, зловмисник схопив у руку гранату та почав погрожувати, що всіх підірве.
Працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він перебував у стані алкогольного сп'яніння,
– розповів Нєбитов.
Правоохоронці вилучили у порушника зброю, набої та гранату Ф-1. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловікові загрожує 7 років у в'язниці за:
- наругу над державними символами,
- незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами,
- погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу.
"Ганебна і недопустима поведінка під час воєнного стану", – наголосив начальник поліції.
Нєбитов підсумував, що правоохоронці жорстко реагуватимуть на подібні правопорушення.
Дивіться фото з місця події / Фото Андрія Нєбитова
Варто подивитися – над окупованим Маріуполем підняли прапор України: відео