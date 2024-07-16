"Не знал, что работает на Россию": в Ровно задержали мужчину, который поджигал авто военных

В Ровно задержали 22-летнего мужчину, который поджег две машины военных. Он уверял, что не знал, что работает на страну-агрессора.

Полиции он признался, что предложение "сотрудничества" нашел в одном из российских чат-ботов. За криминальные поступки ему обещали несколько тысяч долларов, однако данных о том, успел ли он получить эти деньги, пока нет.

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Что говорят в полиции о поджигателе машин ВСУ

Следователи Ровненского районного управления полиции задержали 22-летнего жителя Ровно в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания,

– заявили в полиции.

Ему уже сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога. Ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, 22-летний мужчина:

2 июля – поджег автомобиль Nissan Almera, который принадлежал военнослужащему. О "работе" сразу отчитался, прислав фото, подтверждающие поджог;

через несколько дней – поджег Nissan X-Trail, который готовили передать защитникам на передовую. К сожалению, огонь распространился и на другое авто – Volkswagen Golf, частично его повредив.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен,

– сообщили правоохранители.

По их данным, мужчина признался в содеянном и сотрудничает со следствием. Также он заявил, что не знал, что выполняет заказ России. Однако сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Правоохранители обратились к людям

Не помогайте врагу, потому что нарушаете закон – годы за решеткой не стоят позорных средств вражеских агентов. Поддерживайте ВСУ,

– призвали правоохранители.

Они также объяснили, что российские пропагандисты потом распространяют эти видео. В частности, они выдают их за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП, чтобы создать в картинку о том, что якобы это самовольная инициатива украинцев, которые якобы выступают против мобилизации.

Стоит заметить, что это не первый случай в Украине. В частности, инциденты случались в Киеве, Днепре, Одессе. В полиции объясняли, как украинцев вербует Россия.