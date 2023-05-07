В Киевской области мужчина сильно ударил ногой йоркшир-терьера соседки: тот умер

В Киевской области расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным. Мужчина ударил миниатюрную собачку ногой, из-за чего тот умер.

Ситуация произошла в Бучанском районе Киевской области. Следователи уже начали расследование.

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Стороны рассказали, что произошло

В Бучанское управление полиции Киевской области обратилась жительница Березовки с сообщением, что сосед жестоко повел себя с ее любимцем – собакой породы йоркширский терьер. От полученных травм животное скончалось.

Правоохранители установили, что мужчина проводил земельные работы на территории своего домовладения, когда к нему прибежала соседская собака и начала лаять. По словам обидчика, из-за этого он нанес один удар ногой по телу собачки, и тот потерял сознание.

Владелица срочно отвезла животное в ветеринарную клинику, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным (часть 1 статьи 299 УК, следователи начали досудебное расследование).

От насилия животных к насилию людей – один шаг

Недавно специалисты Департамента и благоустройства начали тренинги для патрульных и участковых Национальной полиции Украины о квалификации правонарушений в сфере жестокого обращения с животными.

Заведующая сектором по вопросам обращения с животными Департамента городского благоустройства Марина Суркова во время тренингов отмечала, что к таким преступлениям нужно относиться серьезно. Она отметила, что жестокое обращение с животными может быть предварительным этапом насилия над людьми.

Исследования ФБР и Скотленд-Ярда по поводу преступности показали, что 86% подростков, совершивших тяжкие преступления, ранее жестоко обращались с животными. Поэтому так важно уделять особое внимание этим ситуациям,

– сказала она.

Полицейским также разъясняли нюансы квалификации случаев жестокого обращения с животными, разбирали сложные случаи и акцентировали внимание на содержании протокола.