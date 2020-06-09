В Полтавской области мужчина позвонил в полицию со странной целью. Он, в частности, начал требовать у правоохранителей, чтобы с ним связалась его бывшая жена и сын. Если полиция не выполнит его требования, злоумышленник обещал взорвать колл-центр "102" (телефон экстренных служб).

Звонок с угрозами в полицию: детали

Инцидент произошел вечером 8 июня. Полиция области немедленно начала розыск телефонного "минера". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

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И в течение часа личность злоумышленника правоохранителям удалось установить. Мужчину нашли по месту его проживания.

Во время проведения осмотра помещения полицейские никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".

Следственные действия продолжаются.

Что известно о злоумышленнике

Это житель Кременчуга. Ему – 50 лет.



Фотография "минера" / фото: пресс-служба Нацполиции

Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, когда к нему пожаловали полицейские.

Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

К сожалению, больше информации в полиции не предоставили.

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Недавно еще один интересный случай произошел в Кропивницком. Там задержали мужчину, который по всей стране "минировал" вокзалы. Оказалось, что таким образом он просто хотел "привлечь внимание к себе".