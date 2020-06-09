У Полтавській області чоловік зателефонував до поліції з дивною метою. Він, зокрема, почав вимагати у правоохоронців, аби з ним зв’язалася його колишня дружина та син. Якщо поліція не виконає його вимоги, зловмисник обіцяв підірвати колцентр "102" (телефон екстрених служб).

Дзвінок із погрозами до поліції: деталі

Інцидент трапився увечері 8 червня. Поліція області негайно розпочала розшук телефонного "мінувальника". Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

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І упродовж години особу зловмисника правоохоронцям встановити. Чоловіка знайшли за місцем його проживання.

Під час проведення огляду приміщення поліцейські жодних вибухонебезпечних предметів не виявили.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

Слідчі дії тривають.

Що відомо про зловмисника

Це житель Кременчука. Йому – 50 років.



Фотографія "мінувальника" / Фото: Пресслужба Нацполіції

Відомо, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли до нього завітали поліцейські.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на термін від двох до шести років.

На жаль, більше інформації у поліції не надали.

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Нещодавно ще один цікавий випадок трапився у Кропивницькому. Там затримали чоловіка, який по всій країні "мінував" вокзали. Виявилося, що у такий спосіб він просто хотів "привернути увагу до себе".