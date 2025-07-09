В Киеве мужчина покусал полицейского: нарушителя доставили в ТЦК
- В Киеве задержали водителя BMW, который проехал на красный свет, агрессивно себя вел и укусил полицейского.
- Водитель находился в розыске ТЦК, и на него составили административные материалы, включая протокол задержания.
В Дарницком районе Киева патрульные задержали водителя BMW, который проехал на красный свет и имел закрытые номерные знаки. Во время проверки он начал агрессивно себя вести, ругаться, сопротивлялся и даже укусил одного из полицейских.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.
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Что известно о задержании мужчины, который покусал полицейского
В сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина в ходе ссоры кусает инспектора за руку. Оказывается, инцидент случился еще 25 июня в Дарницком районе Киева.
Во время патрулирования инспекторы остановили автомобиль BMW – водитель которого проехал на красный сигнал светофора и имел закрытый номерной знак на авто.
В ходе проверки информации о водителе, патрульные установили, что он находится в розыске ТЦК и СП.
Мы сообщили об этом гражданину, после чего он начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. Патрульные сообщили, что человек будет задержан. Однако, во время задержания оказал сопротивление и укусил полицейского. В конце нарушителя задержали, применив физическую силу,
– говорится в сообщении.
Инспекторы составили на мужчину соответствующие админматериалы, среди которых:
- протокол задержания;
- протокол за злостное неповиновение законному требованию полицейского;
- вынесли постановление за управление транспортным средством с закрытым номерным знаком.
В полиции добавили, что нарушителя доставили в Дарницкий РТЦК.
Напомним, недавно в Ровенской области во время оповещения избили военнослужащего ТЦК. Во время проверки документов его ударили по голове, мужчину доставили в больницу.