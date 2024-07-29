В Крыму пенсионер подорвался в авто, которое ему сдали на ремонт захватчики

Во временно оккупированном Крыму мужчина подорвался в транспортном средстве ВАЗ-2109. Авто ему сдали на ремонт российские оккупанты.

В результате взрывов на месте происшествия погиб Геннадий Кабыкин, которому было 69 лет. Об этом информирует OBOZ.UA со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Мужчина подорвался в авто, которое ему сдали на ремонт оккупанты

Сам инцидент произошел в селе Волочаевка Раздольненского района во временно оккупированном россиянами Крыму. Собственно, там мужчина занимался ремонтом автомобилей. В тот момент, когда он ремонтировал ВАЗ-2109, транспортное средство взорвалось.

Вскоре стало известно, что машину на ремонт пенсионеру пригнали российские оккупанты. Также эту информацию российские СМИ подтвердили в экстренных службах аннексированного полуострова.

Сейчас захватчики пытаются выяснить причины и обстоятельства взрыва.

