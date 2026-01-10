В Буковеле мужчина шокировал отдыхающих "пророссийской" курткой

На курорте в Буковеле люди заметили странного туриста. Тот на 12-ом году войны появился в вызывающей одежде.

В сети распространили фото отдыхающего в Буковеле. Внешний вид мужчины вызвал волну обсуждения в сети, передает 24 Канал.

Что не так с туристом в Буковеле?

На обнародованных фото и видео можно заметить, что мужчина одет в синюю куртку с надписью на спине: "Сочи.ру 2014".

Турист неприятно удивил костюмом: смотрите видео

Люди не скрывали свое возмущение, указывая, что уже 12-ый год продолжается российская агрессия против Украины.

Кто-то в шутку предположил, что мужчина мог просто перепутать курорты, или "недавно проснуться из комы", а потому не знаком с ситуацией в стране.

Некоторые считают, что турист просто годами носит одну и ту же одежду. Возможно, он в свое время волонтерил или убирал во время Олимпиады в Сочи, и с тех пор хранит эту куртку.

Один из пользователей сети посоветовал позвать Дарью Мельниченко. Она, мол, быстро разберется с еще одним фанатом агрессора.