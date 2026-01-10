В Буковеле мужчина шокировал отдыхающих "пророссийской" курткой
- В Буковеле мужчина вызвал возмущение, появившись в куртке с надписью "Сочи.ру 2014".
Некоторые люди предположили, что он мог перепутать курорты или носить куртку со времен Олимпиады.
На курорте в Буковеле люди заметили странного туриста. Тот на 12-ом году войны появился в вызывающей одежде.
В сети распространили фото отдыхающего в Буковеле. Внешний вид мужчины вызвал волну обсуждения в сети, передает 24 Канал.
Что не так с туристом в Буковеле?
На обнародованных фото и видео можно заметить, что мужчина одет в синюю куртку с надписью на спине: "Сочи.ру 2014".
Турист неприятно удивил костюмом: смотрите видео
Люди не скрывали свое возмущение, указывая, что уже 12-ый год продолжается российская агрессия против Украины.
Кто-то в шутку предположил, что мужчина мог просто перепутать курорты, или "недавно проснуться из комы", а потому не знаком с ситуацией в стране.
Некоторые считают, что турист просто годами носит одну и ту же одежду. Возможно, он в свое время волонтерил или убирал во время Олимпиады в Сочи, и с тех пор хранит эту куртку.
Один из пользователей сети посоветовал позвать Дарью Мельниченко. Она, мол, быстро разберется с еще одним фанатом агрессора.
- Напомним, что Дарья Мельниченко стала известной после инцидента с итальянцем Рокко, с которым девушка ехала в Украину одним автобусом.
- Тот имел неосторожность заговорить к Дарье во время одной из остановок. Мужчина выразил пренебрежение к Украине и восхищение Путиным, и за это ему пришлось поплатиться.
- Дарья пересказала разговор с иностранцем пограничникам и распространила эту историю в сети. И как следствие – Рокко не только пустили в Украину, но и запретили въезд в страну на 3 года.