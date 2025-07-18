Ему инкриминируют управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к тяжелым травмам пассажира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевскую областную прокуратуру.

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Что известно об инциденте?

Инцидент произошел на грунтовой дороге между селами Новополтавка и Анновка. По данным следствия, мужчина, не имея водительского удостоверения соответствующей категории и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21063. При этом на крыше автомобиля ехали двое парней – 17 и 19 лет.

Во время движения младший из пассажиров не удержался и упал на дорогу, потеряв сознание. В результате парень получил тяжелые телесные повреждения и сейчас находится в реанимации.

Экспертиза показала у водителя 0,56 промилле алкоголя в крови (почти втрое больше допустимой нормы). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.