Йому інкримінують керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до тяжких травм пасажира. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївську обласну прокуратуру.

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Що відомо про інцидент?

Інцидент стався на ґрунтовій дорозі між селами Новополтавка та Ганнівка. За даними слідства, чоловік, не маючи водійського посвідчення відповідної категорії та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем ВАЗ-21063. При цьому на даху автівки їхали двоє хлопців – 17 та 19 років.

Під час руху молодший з пасажирів не втримався й впав на дорогу, втративши свідомість. У результаті хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження і зараз перебуває в реанімації.

Експертиза засвідчила у водія 0,56 проміле алкоголю в крові (майже втричі більше за допустиму норму). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, згідно з Конституцією України, особа вважається невинною доти, доки її вину не буде доведено у суді.