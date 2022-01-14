Мужчина заявил, что после COVID-19 его член уменьшился на 4 сантиметра: что сказали врачи
Источник:The Sun
В США мужчина заявил о неожиданных проблемах после выздоровления от COVID-19. По словам потерпевшего, коронавирус уменьшил его половой орган почти на 4 сантиметра.
Озабоченный этой проблемой, мужчина обратился к врачам. Те признали, что такое действительно возможно.
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Во время визита в больницу мужчина рассказал, что переболел COVID-19 еще в июле 2021 года. Он был в тяжелом состоянии, поэтому американца госпитализировали. А после выздоровления у него начались проблемы с эректильной дисфункцией.
Когда я вышел из больницы, у меня были проблемы с эректильной дисфункцией. После медицинской помощи ситуация улучшилась, но у меня есть новая проблема. Мой пенис уменьшился. До болезни мой размер был выше среднего, не огромный, но определенно больше обычного,
– сказал американец.
Мужчина предположил, что уменьшение полового члена связано с повреждением сосудов. Американец боится, что это уже невозможно исправить.
Что говорят врачи
Доктор медицинских наук, уролог из Портленда Эшли Винтер подтвердила такую возможность.
Это правда, что эректильная дисфункция приводит к сокращению. Поскольку есть период, когда член не растягивается, когда он не наполняется кровью, и это может привести к рубцеванию пениса и его сокращению,
– отметила Эшли Винтер.
Уролог добавляет, что мужчинам грозит уменьшение размеров полового члена лишь в том случае, если причина их эректильной дисфункции физическая, например, рак. Также она отметила, что последние исследования показали, что вирус может проникать в кровеносные сосуды полового органа и повреждать их.
Что говорит статистика
Ученые отмечают, что такая проблема реальна, однако случается редко. Исследование ученых, в котором приняло участие 3762 лица, установило, что из 203 симптомов COVID-19 уменьшение полового органа было одним из самых редких. По данным исследования, которое было опубликовано в журнале Lancet's EClinicalMedicine, с проблемой уменьшения полового органа столкнулись ориентировочно 5% мужчин, которые переболели коронавирусом.
Удастся ли помочь мужчине
Медик говорит, что проблему можно решить лечением. По словам Эшли Винтер, есть 2 пути решения проблемы:
- назначение лечения с помощью упражнений и специальных средств,
- или же мужчине нужно смириться с новым размером полового органа.