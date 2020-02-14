Мужчина направлялся в Молдову в детском надувном бассейне

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину, который планировал переплыть Днестр в детском надувном бассейне.

Гражданин Молдовы имел проблемы с документами, поэтому он попытался незаконным способом вернуться с заработков. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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Патруль нашел на берегу надувной бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать 32-летнего владельца бассейна.



Молдаванин пытался пересечь границу незаконно / Фото: ГПСУ

Такое путешествие могло бы закончиться трагически из-за погодных условий, которые были неблагоприятными.

После выяснения всех обстоятельств молдованин вернется домой, но попасть в Украину в ближайшие три года не сможет. Пограничники приняли решение о запрете въезда.



С помощью этого матраса он хотел попасть в Молдову / Фото: ГПСУ