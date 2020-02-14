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      Мужчина направлялся в Молдову в детском надувном бассейне

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      Гражданин Молдовы пытался незаконно пересечь границу в детском бассейне / dpsu.gov.ua

      Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину, который планировал переплыть Днестр в детском надувном бассейне.

      Гражданин Молдовы имел проблемы с документами, поэтому он попытался незаконным способом вернуться с заработков. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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      Патруль нашел на берегу надувной бассейн и насос. Впоследствии служебная собака помогла найти и задержать 32-летнего владельца бассейна.

      Молдованин басейн дитячий
      Молдаванин пытался пересечь границу незаконно / Фото: ГПСУ

      Такое путешествие могло бы закончиться трагически из-за погодных условий, которые были неблагоприятными.

      После выяснения всех обстоятельств молдованин вернется домой, но попасть в Украину в ближайшие три года не сможет. Пограничники приняли решение о запрете въезда.

      басейн
      С помощью этого матраса он хотел попасть в Молдову / Фото: ГПСУ

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Курьезные новости Госпогранслужба Молдова Криминальные новости Криминал
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