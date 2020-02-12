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      Почти Ромео и Джульетта: пара прорывалась через границу, чтобы быть вместе в Валентинов день

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      Пограничники задержали влюбленных, которые пытались незаконно пересечь границу / Коллаж 24 канала

      Незаконная, но от этого не менее романтическая история произошла на украинско-польской границе. 20-летний украинец и его несовершеннолетняя 15-летняя подруга-полячка пытались проникнуть в Украину, избегая пограничников. Все потому, что пара хотела отпраздновать День святого Валентина в Украине, подальше от родителей девушки.

      Те – против отношений их дочери с харьковчанином, который приехал в Польшу на заработки. О задержании пары информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

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      Идея привезти любимую в Украину принадлежала парню.

      Поскольку девушка не имела документов, дающих право на пересечение границы, молодой человек предложил незаконно ее пройти,
      – рассказывают пограничники.

      Пара несколько дней тщательно планировала свой маршрут, однако напрасно: оперативные подразделения пограничников быстро отреагировали на нарушения. Девушку вскоре передадут польским правоохранителям, а ее любимого ждет ответственность за преступление.


      Влюбленная парочка в окружении пограничников возле "Шегини" / фото Госпогранслужбы

      Все обстоятельства правонарушения пока выясняют.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Польши Курьезные новости День Валентина Дети и несовершеннолетние Госпогранслужба
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