Чоловік прямував до Молдови у дитячому надувному басейні

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який планував переплисти Дністер у дитячому надувному басейні.

Громадянин Молдови мав проблеми з документами, тому він спробував у незаконний спосіб повернутися з заробітків. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Патруль знайшов на березі надувний басейн та насос. Згодом службовий собака допоміг знайти та затримати 32-річного власника басейну.



Молдованин намагався перетнути кордон незаконно / Фото: ДПСУ

Така подорож могла б закінчитись трагічно через погодні умови, які були несприятливими.

Після з’ясування всіх обставин молдованин повернеться додому, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе. Прикордонники прийняли рішення про заборону в’їзду.



За допомогою цього матрацу він хотів потрапити у Молдову / Фото: ДПСУ