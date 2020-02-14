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      Чоловік прямував до Молдови у дитячому надувному басейні

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      Громадянин Молдови намагався незаконно перетнути кордон у дитячому басейні / dpsu.gov.ua

      Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який планував переплисти Дністер у дитячому надувному басейні.

      Громадянин Молдови мав проблеми з документами, тому він спробував у незаконний спосіб повернутися з заробітків. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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      Патруль знайшов на березі надувний басейн та насос. Згодом службовий собака допоміг знайти та затримати 32-річного власника басейну.

      Молдованин басейн дитячий
      Молдованин намагався перетнути кордон незаконно / Фото: ДПСУ

      Така подорож могла б закінчитись трагічно через погодні умови, які були несприятливими.

      Після з’ясування всіх обставин молдованин повернеться додому, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе. Прикордонники прийняли рішення про заборону в’їзду.

      басейн
      За допомогою цього матрацу він хотів потрапити у Молдову / Фото: ДПСУ

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Курйозні новини Держприкордонслужба Молдова Кримінальні новини Кримінал
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