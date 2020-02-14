Чоловік прямував до Молдови у дитячому надувному басейні
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який планував переплисти Дністер у дитячому надувному басейні.
Громадянин Молдови мав проблеми з документами, тому він спробував у незаконний спосіб повернутися з заробітків. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
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Патруль знайшов на березі надувний басейн та насос. Згодом службовий собака допоміг знайти та затримати 32-річного власника басейну.
Молдованин намагався перетнути кордон незаконно / Фото: ДПСУ
Така подорож могла б закінчитись трагічно через погодні умови, які були несприятливими.
Після з’ясування всіх обставин молдованин повернеться додому, але потрапити в Україну найближчі три роки не зможе. Прикордонники прийняли рішення про заборону в’їзду.
За допомогою цього матрацу він хотів потрапити у Молдову / Фото: ДПСУ