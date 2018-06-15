Мужчина нашел жуткую смерть из-за ливня в Киеве

Накануне в Киеве из-за страшного ливня утонул мужчина – 15 июня его тело обнаружили в одном из коллекторов столицы.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Как подчеркивается, труп в коллекторе обнаружили на пересечении улиц Хоткевича и Азербайджанской.

"Судя по всему, мужчина утонул во время вчерашнего вечернего дождя, когда уровень воды в коллекторах поднимается до максимума в течение минуты", – отмечается в заметке.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что из-за непогоды в Киеве погибла женщина – на нее упала ветка от дерева, отколовшейся в результате грозы.