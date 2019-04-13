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      Мужчина поджег себя перед Белым домом: фото

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      Жизни мужчины, который поджег себя перед Белым домом, ничего не угрожает
      Жизни мужчины, который поджег себя перед Белым домом, ничего не угрожает / Twitter // Mark Knoller

      В США мужчина на инвалидной коляске поджег себя перед зданием Белого дома. Охранники быстро потушили его верхнюю одежду. Жизни мужчины ничего не угрожает.

      Но мужчина успел получить ожоги, поэтому его госпитализировали, сообщили в Секретной Службе США.

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      Зачем тот поджег свою куртку – неизвестно. Однако, в службе считают, пишет CNN, что мужчина не планировал нападение на американского президента Дональда Трампа или проникновение на территорию Белого дома. Подозревают, что неизвестный имеет психические расстройства.

       

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      Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие
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