Мужчина поджег себя перед Белым домом: фото
В США мужчина на инвалидной коляске поджег себя перед зданием Белого дома. Охранники быстро потушили его верхнюю одежду. Жизни мужчины ничего не угрожает.
Но мужчина успел получить ожоги, поэтому его госпитализировали, сообщили в Секретной Службе США.
Читайте также: Ким Чен Ын готов к третьему саммиту с Трампом
Зачем тот поджег свою куртку – неизвестно. Однако, в службе считают, пишет CNN, что мужчина не планировал нападение на американского президента Дональда Трампа или проникновение на территорию Белого дома. Подозревают, что неизвестный имеет психические расстройства.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Порошенко официально сообщил, когда приедет на "Олимпийский" к Зеленскомусегодня , 11:47
-
У них разные роли – дворецкий принцессы Дианы прокомментировал слухи о вражде между Кейт и Мегансегодня , 10:03
-
Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, стрельба в Тюменисегодня , 09:03
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео6 апреля , 12:10
У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета22 декабря 2016 , 21:01
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00