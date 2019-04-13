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      Чоловік підпалив себе перед Білим домом: фото

      16 Читать новость на русском
      Життю чоловіка, що себе підпалив перед Білим домом, нічого не загрожує
      Життю чоловіка, що себе підпалив перед Білим домом, нічого не загрожує / Twitter // Mark Knoller

      У США чоловік на інвалідному візку підпалив себе перед будівлею Білого дому. Охоронці швидко загасили його верхній одяг. Життю чоловіка нічого не загрожує.

      Та чоловік встиг дістати опіки, тож його госпіталізували, повідомили у Секретній Службі США.

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      Навіщо той підпалив свою куртку – невідомо. Та у службі вважають, пише CNN, що чоловік не планував напад на американського президента Дональда Трампа або проникнення на територію Білого дому. Підозрюють, що невідомий має психічні розлади. 

       

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      Теги: Надзвичайні ситуації Новини США
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