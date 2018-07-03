Мужчина с ножом напал на работника аэропорта: в полиции сообщили детали
В ночь на 3 июля инцидент произошел в аэропорту немецкого города Дюссельдорф. Там мужчина с ножом напал на сотрудника аэропорта и ранил его в голову.
Как пишут местные СМИ, инцидент случился в зоне прибытия аэропорта примерно в 01:30 по местному времени.
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Нападавшим оказался 24-летний мужчина. Он подошел к 51-летнему сотруднику службы безопасности аэропорта со спины и нанес ему удар ножом в голову.
Пострадавшего немедленно доставили в больницу и прооперировали.
Нападавший пытался скрыться, однако правоохранителям удалось его задержать.
В полиции Дюссельдорфа сообщили, что задержанный оказался психически нездоровым мужчиной. Однако расследование этого инцидента полиция таки проведет.
К слову, накануне полиции Кельна пришлось эвакуировать целый кафедральный собор из-за "подозрительного поведения" одного из посетителей.