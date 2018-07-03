Чоловік з ножем напав на працівника аеропорту: в поліції повідомили деталі

У ніч на 3 липня інцидент трапився в аеропорту німецького міста Дюсельдорф. Там чоловік з ножем напав на співробітника летовища і поранив його у голову.

Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент трапився у зоні прибуття аеропорту приблизно о 01:30 за місцевим часом.

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Нападником виявився 24-річний чоловік. Він підійшов до 51-річного співробітника служби безпеки аеропорту зі спини і завдав йому удару ножем в голову.

Постраждалого негайно доставили до лікарні і прооперували.

Нападник намагався втекти, проте правоохоронцям вдалось його затримати.

У поліції Дюсельдорфа повідомили, що затриманий виявився психічно нездоровим чоловіком. Проте розслідування цього інциденту поліція таки проведе.

До слова, напередодні поліції Кьольна довелось евакуювати цілий кафедральний собор через "підозрілу поведінку" одного з відвідувачів.