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У Німеччині довелося евакуйовувати цілий катедральний собор через дивну поведінку відвідувача

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Чоловік повзав по святині на колінах, декілька разів заходив і виходив з будівлі, а також припаркував автівку у непризначеному для цього місці
Чоловік повзав по святині на колінах, декілька разів заходив і виходив з будівлі, а також припаркував автівку у непризначеному для цього місці / Фото з вільних джерел

Кельнський катедральний собор евакуювали через "підозрілого чоловіка". Він повзав по святині на колінах, декілька разів заходив і виходив з будівлі, а також припаркував автівку у непризначеному для цього місці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє місцева поліція.

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Вранці 22 червня до поліції надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка, який ходить навколо катедрального собору. 26-річний невідомий припаркував свій фургон перед Південною вежею собору і кілька разів заходив до собору і виходив з нього,
– зазначають правоохоронці.

Як інформують у поліції, 26-річний чоловік, який є вихідцем зі Східної Європи, привернув до себе увагу відвідувачів собору "підозрілою поведінкою".

Через це правоохоронці вирішили евакуювати Кельнський собор, щоб перевірити наявність у приміщені вибухових речовин. Поліцейські залучили до пошуків небезпечних предметів собак. Церковну службу скасували. Проте нічого підозрілого у соборі не виявили.

Зазначається, що чоловік мав прострочене водійське посвідчення та перебував під впливом лікарських препаратів.

 

Теги: Курйозні новини Поліція
Джерело: 24 канал
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