Мужчина сказал, что у него бомба: в Лондоне эвакуировали центральный вокзал
Утром 22 июня в центральной части Лондона правоохранители эвакуировали вокзал Чаринг-Кросс после того, как поступили сообщения о человеке с бомбой на путях.
Очевидцы делятся в соцсетях фото с немалым количеством патрулей полиции неподалеку от вокзала.
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Как пишет The Telegraph, пассажирам в это время приказали покинуть территорию вокзала. Инцидент произошел в утренний час пик.
Мы сейчас решаем дело с инцидентом на вокзале Чаринг-Кросс после сообщений о мужчине на путях, который утверждает, что имеет бомбу,
– подтвердили инцидент в транспортной полиции Лондона.
Впоследствии стало известно, что примерно в 7:45 утра мужчина, который угрожал взрывчаткой, был задержан. Правда, доподлинно не известно, была ли у него взрывчатка.
Вечером 19 июня на станции метро Southgate, на севере Лондона, произошел взрыв. Тогда сообщалось о нескольких пострадавших.