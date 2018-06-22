Мужчина сказал, что у него бомба: в Лондоне эвакуировали центральный вокзал

Утром 22 июня в центральной части Лондона правоохранители эвакуировали вокзал Чаринг-Кросс после того, как поступили сообщения о человеке с бомбой на путях.

Очевидцы делятся в соцсетях фото с немалым количеством патрулей полиции неподалеку от вокзала.

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Как пишет The Telegraph, пассажирам в это время приказали покинуть территорию вокзала. Инцидент произошел в утренний час пик.

U.K. police arrest man who claimed to have a bomb on rail tracks at London's Charing Cross Station. https://t.co/aRyfHrwqPI pic.twitter.com/rReaiKmXg0 — ABC News (@ABC) 22 червня 2018 р.

Мы сейчас решаем дело с инцидентом на вокзале Чаринг-Кросс после сообщений о мужчине на путях, который утверждает, что имеет бомбу,

– подтвердили инцидент в транспортной полиции Лондона.

Unconfirmed reports from Metropolitan police officers outside Charing Cross station that the response here is due to a man on the tracks on the underground @BBCBreaking @bbclondon pic.twitter.com/eHYBAmkpfP — Amanda Akass (@amandaakass) 22 червня 2018 р.

Man running down the tracks claiming to have a bomb at Charing Cross Station @NetworkRailCHX pic.twitter.com/giRL7c517U — Bill (@BillTwittor) 22 червня 2018 р.

Charing Cross station this morning, more police on blues and twos on way as I walked down The Strand... pic.twitter.com/NmuDUqnXdg — Michael O'Sullivan (@ProSecurityMag) 22 червня 2018 р.

Armed police at #CharingCross station in London standing down now and leaving the area. Looks like the situation is under control and station fully reopening asap @GMB pic.twitter.com/xJPlZjsJgc — Nick Dixon (@NickDixonITV) 22 червня 2018 р.

Впоследствии стало известно, что примерно в 7:45 утра мужчина, который угрожал взрывчаткой, был задержан. Правда, доподлинно не известно, была ли у него взрывчатка.

A man claiming to have a bomb at #CharingCross station has now been arrested. We are now working to reopen the station as soon as possible would like to thank passengers and rail staff for their patience and understanding during this incident. — BTP (@BTP) 22 червня 2018 р.

Potential Terrorist threat at London Charing Cross pic.twitter.com/d8oL3q4DTU — Rich. (@RitchA82) 22 червня 2018 р.

Вечером 19 июня на станции метро Southgate, на севере Лондона, произошел взрыв. Тогда сообщалось о нескольких пострадавших.