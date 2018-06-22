Чоловік сказав, що у нього бомба: у Лондоні евакуювали центральний вокзал
Вранці 22 червня у центральній частині Лондона правоохоронці евакуювали вокзал Чарінг-Кросс після того, як надійшли повідомлення про людину із бомбою на колії.
Очевидці діляться у соцмережах фото з чималою кількістю патрулів поліції неподалік від вокзалу.
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Як пише The Telegraph, пасажирам в цей час наказали покинути територію вокзалу. Інцидент трапився в ранкову годину пік.
Ми в зараз вирішуємо справу з інцидентом на вокзалі Чарінг-Кросс після повідомлень про чоловіка на колії, який стверджує, що має бомбу,
– підтвердили інцидент у транспортній поліції Лондона.
Згодом стало відомо, що приблизно о 7:45 ранку чоловіка, який погрожував вибухівкою було затримано. Щоправда, достеменно не відомо, чи була у нього вибухівка.
Ввечері 19 червня на станції метро Southgate, що на півночі Лондона, стався вибух. Тоді повідомлялось про кількох постраждалих.