02:52
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря 2018
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Мужчина умышленно наехал на группу людей на западе Германии

      29 Читати новину українською
      Возможный теракт в Германии
      Возможный теракт в Германии / Фото из открытых источников

      В новогоднюю ночь на западе Германии 50-летний мужчина совершил наезд на людей в результате чего пострадали четыре человека. Власти страны расценят инцидент как террористический акт.

      Об этом сообщило издание Tagesspiege.

      Читайте также: На Николаевщине произошло страшное ДТП: погибли восемь человек, среди которых дети

      Отмечается, что злоумышленник пытался несколько раз попробовать на своем автомобиле наехать на прохожих в разных местах – сначала в городе Боттроп, затем в Эссене. В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана.

      Пострадали как минимум четыре человека,
      – сообщили в полиции.

      Впоследствии мужчина отправился в Эссен, где направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке.

      "Все было похоже на охоту на людей", – отметили правоохранители.

      В настоящее время злоумышленник задержан. В полиции считают, что мотивом его действий была ксенофобия, поскольку при задержании он выкрикивал высказывания соответствующего характера. Кроме того, правоохранители проинформированы, что задержанный ранее лечился от шизофрении.

      Генпрокуратура Германии изучает вопрос, может ли она взять на себя расследование инцидента. В ведомстве считают, что действия 50-летнего мужчину, который совершил в новогоднюю ночь несколько попыток наезда на прохожих, можно сравнить с действиями исламиста, который действует в одиночку.

      Теги: Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 января: Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили активиста
      1 января , 22:05 Главные новости 1 января: Зеленский идет в президенты, в Запорожье избили активиста
      507
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 января , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 255
      Как получить компенсацию за няню: инструкция
      1 января , 18:01 Как получить компенсацию за няню: инструкция
      Світлана Попова 635
      Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      1 января , 17:15 Начинаем Новый год здорово: советы от Здоровье 24
      Олена Кандяк 164
      Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      1 января , 14:00 Монетизация субсидий и льгот утверждена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 1734
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Вене установили Рождественскую елку
       18 ноября 2012 , 16:00
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      В Вашингтоне застрелили военнослужащего корпуса морской пехоты
       сегодня , 03:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук