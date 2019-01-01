Мужчина умышленно наехал на группу людей на западе Германии

В новогоднюю ночь на западе Германии 50-летний мужчина совершил наезд на людей в результате чего пострадали четыре человека. Власти страны расценят инцидент как террористический акт.

Об этом сообщило издание Tagesspiege.

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Отмечается, что злоумышленник пытался несколько раз попробовать на своем автомобиле наехать на прохожих в разных местах – сначала в городе Боттроп, затем в Эссене. В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана.

Пострадали как минимум четыре человека,

– сообщили в полиции.

Впоследствии мужчина отправился в Эссен, где направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке.

"Все было похоже на охоту на людей", – отметили правоохранители.

В настоящее время злоумышленник задержан. В полиции считают, что мотивом его действий была ксенофобия, поскольку при задержании он выкрикивал высказывания соответствующего характера. Кроме того, правоохранители проинформированы, что задержанный ранее лечился от шизофрении.

Генпрокуратура Германии изучает вопрос, может ли она взять на себя расследование инцидента. В ведомстве считают, что действия 50-летнего мужчину, который совершил в новогоднюю ночь несколько попыток наезда на прохожих, можно сравнить с действиями исламиста, который действует в одиночку.