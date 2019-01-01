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      Чоловік навмисне наїхав на групу людей на заході Німеччини

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      Можливий теракт у Німеччині
      Можливий теракт у Німеччині / Фото з відкритих джерел

      У новорічну ніч на заході Німеччини 50-річний чоловік вчинив наїзд на людей внаслідок чого постраждали чотири людини. Влада країни розцінєю інцидент як терористичний акт.

      Про це повідомило видання Tagesspiege.

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      Зазначається, що зловмисник намагався кілька разів спробувати на своєму автомобілі наїхати на перехожих в різних місцях – спершу у місті Боттроп, потім в Ессені. У Боттропі він направив машину спочатку на випадкового перехожого, потім наїхав на групу мігрантів з Сирії та Афганістану.

      Постраждали як мінімум чотири людини,
      – повідомили у поліції.

      Згодом чоловік відправився в Ессен, де направив свою машину на людей, що стояли на автобусній зупинці.

      "Все було схоже на полювання на людей", – зауважили правоохоронці.

      Наразі зловмисник затриманий. У поліції вважають, що мотивом його дій була ксенофобія, оскільки під час затримання він вигукував висловлювання відповідного характеру. Крім того, правоохоронці поінформовані, що затриманий раніше лікувався від шизофренії.

      Генпрокуратура Німеччини вивчає питання, чи може вона взяти на себе розслідування інциденту. У відомстві вважають, що дії 50-річного чоловіка, який скоїв у новорічну ніч кілька спроб наїзду на перехожих, можна порівняти з діями ісламіста, який діє поодинці.

      Теги: Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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