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Мужчина устроил стрельбу в центре Москвы: ранен полицейский

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В Москве мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия
В Москве мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия / Иллюстративное фото

В четверг, 23 августа, в центре Москвы возле посольства Камбоджи неизвестный мужчина устроил стрельбу из автоматического оружия. Нападавший ранил полицейского, а самого стрелка убили ответным огнем.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Официальной информации от правоохранителей об инциденте пока нет.

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По информации Telegram-канала Mash, мужчина, устроивший стрельбу, "находился в возбужденном и неадекватном состоянии", а также приставал к полиции.

"Полицейские сделали ему несколько предупреждений, после чего он неожиданно достал автоматический пистолет и открыл по ним огонь", – говорится в сообщении Mash.

При этом сообщили, что выстрелами в ответ нападавшего тяжело ранили, он жив, но в критическом состоянии.

 

Теги: Жертвы Новости России Москва Криминальные новости Полиция
Источник: 24 Канал
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