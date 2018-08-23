Мужчина устроил стрельбу в центре Москвы: ранен полицейский

В четверг, 23 августа, в центре Москвы возле посольства Камбоджи неизвестный мужчина устроил стрельбу из автоматического оружия. Нападавший ранил полицейского, а самого стрелка убили ответным огнем.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Официальной информации от правоохранителей об инциденте пока нет.

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По информации Telegram-канала Mash, мужчина, устроивший стрельбу, "находился в возбужденном и неадекватном состоянии", а также приставал к полиции.

"Полицейские сделали ему несколько предупреждений, после чего он неожиданно достал автоматический пистолет и открыл по ним огонь", – говорится в сообщении Mash.

При этом сообщили, что выстрелами в ответ нападавшего тяжело ранили, он жив, но в критическом состоянии.