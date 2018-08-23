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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чоловік влаштував стрілянину у центрі Москви: поранений поліцейський

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У Москві чоловік відкрив вогонь з вогнепальної зброї
У Москві чоловік відкрив вогонь з вогнепальної зброї / Ілюстративне фото

У четвер, 23 серпня, у центрі Москви біля посольства Камбоджі невідомий чоловік влаштував стрілянину з автоматичної зброї. Нападник поранив поліцейського, а самого стрільця вбили вогнем у відповідь.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на джерела в екстрених службах.

Офіційної інформації від правоохоронців про інцидент поки що немає.

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За інформацією Telegram-каналу Mash, чоловік, що влаштував стрілянину, "перебував у збудженому та неадекватному стані", а також чіплявся до поліції.

"Поліцейські зробили йому кілька попереджень, після чого він неочікувано дістав автоматичний пістолет та відкрив по них вогонь", – мовиться у повідомленні Mash.

При цьому сповістили, що пострілами у відповідь нападника важко поранили, він живий, але у критичному стані.

 

Теги: Жертви Новини Росії Москва Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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