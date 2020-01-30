Мужчина узнал, что его старый Rolex стоит 700 тысяч долларов: неожиданная реакция

Американец принес свои старые часы Rolex, которые приобрел еще в 1974 году за 346 долларов, на выставку антиквариата в Северной Дакоте. А когда услышал, сколько сейчас стоит устройство, не сдержал эмоций и упал на землю.

Оценщик Питера Плайнса сообщил, что на аукционе эти часы стоят 400 тысяч долларов.

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Счастливый обладатель Rolex – ветеран ВВС США – в течение 40 лет почти не пользовался устройством, поэтому из-за этого его цена может достичь до 700 тысяч долларов. К тому же, часы не только хорошо сохранились – у владельца остались все документы на гарантию и квитанции.

Американцу сообщили, сколько стоят его часы: смотрите видео

Известно, что мужчина приобрел часы для дайвинга. Однако впоследствии передумал нырять и поместил его в сейф. Несмотря на скидку в 10% он отдал за устройство почти всю свою месячную зарплату. "Похожую модель носил Пол Ньюман в фильме "Победа" 1969 года", – отметил эксперт Питер Плайнс.