Чоловік дізнався, що його старий Rolex коштує 700 тисяч доларів: неочікувана реакція – відео

Американець приніс свій старий годинник Rolex, який придбав ще у 1974 році за 346 доларів, на виставку антикваріату в Північній Дакоті. А коли почув, скільки зараз коштує пристрій, не стримав емоцій і впав на землю.

Оцінювач Пітера Плайнса повідомив, що на аукціоні цей годинник коштує 400 тисяч доларів.

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Щасливий власник Rolex – ветеран ПВС США – впродовж 40 років майже не користувався пристроєм, тож через це його ціна може сягнути аж 700 тисяч доларів. До того ж, годинник не лише добре зберігся – у власника залишилися усі документи на гарантію та квитанції.

Американцю повідомили, скільки коштує його годинник: дивіться відео



Відомо, що чоловік придбав годинник для дайвінгу. Проте згодом передумав пірнати та помістив його у сейф. Попри знижку у 10% він віддав за пристрій майже всю свою місячну зарплату. "Схожу модель носив Пол Ньюман у фільмі "Перемога" 1969 року", – зазначив експерт Пітер Плайнс.