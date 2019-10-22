Мужчина за 150 тысяч долларов продавал "связи" в Офисе Президента, его задержали

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который брал взятку у кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области. Лицо убедило кандидата, что у него есть "связи" в офисе Президента Украины.

Кандидат участвовал в проекте LIFT, сообщили в пресс-службе ГПУ.

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Злоумышленника задержали на получении части средств, а именно около 30 тысяч евро.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения за мошенничество и избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Что такое проект LIFT?

Команда Зеленского 27 мая запустила проект LIFT, который должен позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством. По словам соратников Зеленского, в LIFT может зайти любой, ведь это:

равные условия вступления для каждого, кто хочет попасть в команду, воплотить идею или реализовать проект;

честный и прозрачный отбор специалистов, идей и разработок;

возможность лично участвовать в написании истории нашей страны;

отсутствие коррупционной и бюрократической составляющей при отборе;

инновационная платформа, которая по-новому раскрывает возможности нашей страны".

Когда проект запускали, то команда уверяла, что "настало время уничтожить старую систему".

Кстати: Зеленский требует, чтобы некоторые "слуги народа" прошли детектор лжи