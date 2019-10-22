Мужчина за 150 тысяч долларов продавал "связи" в Офисе Президента, его задержали
Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который брал взятку у кандидата на должность главы одной из районных администраций Киевской области. Лицо убедило кандидата, что у него есть "связи" в офисе Президента Украины.
Кандидат участвовал в проекте LIFT, сообщили в пресс-службе ГПУ.
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Злоумышленника задержали на получении части средств, а именно около 30 тысяч евро.
Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении подозрения за мошенничество и избрании меры пресечения. Мужчине грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Что такое проект LIFT?
Команда Зеленского 27 мая запустила проект LIFT, который должен позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством. По словам соратников Зеленского, в LIFT может зайти любой, ведь это:
- равные условия вступления для каждого, кто хочет попасть в команду, воплотить идею или реализовать проект;
- честный и прозрачный отбор специалистов, идей и разработок;
- возможность лично участвовать в написании истории нашей страны;
- отсутствие коррупционной и бюрократической составляющей при отборе;
- инновационная платформа, которая по-новому раскрывает возможности нашей страны".
Когда проект запускали, то команда уверяла, что "настало время уничтожить старую систему".
Кстати: Зеленский требует, чтобы некоторые "слуги народа" прошли детектор лжи