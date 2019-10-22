Чоловік за 150 тисяч доларів продавав "зв’язки" в Офіс Президента, його затримали

Правоохоронці затримали в Києві чоловіка, який брав хабар в кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини. Особа переконала кандидата, що має "зв’язки" в Офісі Президента України.

Кандидат брав участь у проекті LIFT, повідомили у пресслужбі ГПУ.

Читайте також: "Довірені особи Зеленського" вимагали у чоловіка понад півмільйона доларів за посаду

Зловмисника затримали на одержанні частини коштів, а саме близько 30 тисяч євро.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри за шахрайство та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.

Що таке проект LIFT?

Команда Зеленського 27 травня запустила проект LIFT, який має дозволити новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою. За словами соратників Зеленського, у LIFT може зайти будь-хто, адже це:

рівні умови вступу для кожного, хто хоче потрапити у команду, втілити ідею або реалізувати проект;

чесний та прозорий відбір спеціалістів, ідей та розробок;

можливість особисто брати участь у написанні історії нашої країни;

відсутність корупційної та бюрократичної складової при відборі;

інноваційна платформа, яка по-новому розкриває можливості нашої країни".

Коли проект запускали, то команда запевняла, що "настав час знищити стару систему".

До речі: Зеленський вимагає, щоб деякі "слуги народу" пройшли детектор брехні