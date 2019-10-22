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      Чоловік за 150 тисяч доларів продавав "зв’язки" в Офіс Президента, його затримали

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / pinterest.com

      Правоохоронці затримали в Києві чоловіка, який брав хабар в кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київщини. Особа переконала кандидата, що має "зв’язки" в Офісі Президента України.

      Кандидат брав участь у проекті LIFT, повідомили у пресслужбі ГПУ.

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      Зловмисника затримали на одержанні частини коштів, а саме близько 30 тисяч євро.

      Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри за шахрайство та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.

      Що таке проект LIFT?

      Команда Зеленського 27 травня запустила проект LIFT, який має дозволити новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою. За словами соратників Зеленського, у LIFT може зайти будь-хто, адже це:

      • рівні умови вступу для кожного, хто хоче потрапити у команду, втілити ідею або реалізувати проект;
      • чесний та прозорий відбір спеціалістів, ідей та розробок;
      • можливість особисто брати участь у написанні історії нашої країни;
      • відсутність корупційної та бюрократичної складової при відборі;
      • інноваційна платформа, яка по-новому розкриває можливості нашої країни".

      Коли проект запускали, то команда запевняла, що "настав час знищити стару систему".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Володимир Зеленський Новини політики Кримінальні новини Офіс Президента ГПУ Гроші
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