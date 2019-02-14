Мужчина жестоко избил бездомную собаку в Киеве: детали уголовного дела

Летом 2018 года мужчина сильно избил бездомную собаку. Следователи Днепровского управления полиции завершили досудебное расследование и передали уголовное производство в суд.

Летом прошлого года в полицию обратился киевлянин, который рассказал об избиении собаки, сообщили в Нацполиции.

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Полиция установила, что мужчина поймал собаку на улице и посадил в багажник. Мужчина несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом. Затем он проехал несколько метров, выбросил животное и убежал.

Сам 41-летний мужчина признался в совершенном правоохранителям. Он отметил, что накануне бездомные собаки забежали во двор его родителей и напали на домашнюю птицу.

За этот поступок мужчине грозит арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Неравнодушные собрали средства на операцию собаке, а также нашли для нее семью.

Сейчас собака нашла семью, где проходит реабилитацию,

– добавили в пресс-службе.

Что известно о жестоком избиении собаки в Киеве? 8 июня в Киеве полиция задержала Алексея Святогора. Он находился в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. В августе 2018 прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении охотника на собак Алексея Святогора. Он подозревается в призывах к расправе над бездомными животными.