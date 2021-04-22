В Мариуполе мужчина устроил погром в супермаркете из-за того, что его жене сделали замечание касательно маски. К нему домой уже пришли правоохранители с обысками.

Нарушителем оказался 35-летний местный житель. По предварительной информации, он начал громить супермаркет из-за конфликта между своей женой и персоналом.

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Подробности от правоохранителей

Работник заведения сделал женщине замечание за то, что у нее не было защитной маски. После этого мужчина разбил топором несколько касс и набросился на полочки с товаром.

Полиция уже задержала нарушителя. Продолжаются оперативные и следственные действия. Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований.

Обратите внимание! Мужчина сам опубликовал кадры погрома в сети и сообщил о содеянном, но позже удалил сообщение. Он заявил, что его любимую якобы ударил неизвестный.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Нарушителя уже задержали: смотрите видео



У мужчины провели обыски / Фото Нацполиции

Это – не первый погром, который устроил мужчина

В полиции обратили внимание, что в декабре 2020 года этот гражданин уже фигурировал в деле об аналогичном преступлении. По данному факту ему объявили подозрение.

Тогда житель Мариуполя повредил полочки с продуктами, разбил кассовый аппарат и обругал работников магазина. В заведении он также находился без маски.