У Маріуполі чоловік влаштував погром у супермаркеті через те, що його дружині зробили зауваження щодо маски. До його дому вже прийшли правоохоронці з обшуками.

Порушником виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, він почав громити супермаркет через конфлікт між своєю дружиною та персоналом.

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Подробиці від правоохоронців

Працівник закладу зробив жінці зауваження через те, що у неї не було захисної маски. Після цього чоловік розбив сокирою кілька кас й накинувся на полички з товаром.

Поліція вже затримала порушника. Тривають оперативні та слідчі дії. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зверніть увагу! Чоловік сам опублікував кадри погрому у мережі та повідомив про скоєне, але пізніше видалив допис. Він заявив, що його кохану нібито вдарив невідомий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Порушника вже затримали: дивіться відео



У чоловіка провели обшуки / Фото Нацполіції

Це – не перший погром, який влаштував чоловік

У поліції звернули увагу, що у грудні 2020 року цей громадянин вже фігурував у справі про аналогічний злочин. За цим фактом йому оголосили підозру.

Тоді мешканець Маріуполя пошкодив полички із продуктами, розбив касовий апарат та облаяв працівників магазину. У закладі він також перебував без маски.