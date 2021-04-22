Чоловіка, який сокирою розгромив АТБ, затримала поліція: йому світить до 7 років
У Маріуполі чоловік влаштував погром у супермаркеті через те, що його дружині зробили зауваження щодо маски. До його дому вже прийшли правоохоронці з обшуками.
Джерело:поліція Донеччини
Порушником виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, він почав громити супермаркет через конфлікт між своєю дружиною та персоналом.
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Подробиці від правоохоронців
Працівник закладу зробив жінці зауваження через те, що у неї не було захисної маски. Після цього чоловік розбив сокирою кілька кас й накинувся на полички з товаром.
Поліція вже затримала порушника. Тривають оперативні та слідчі дії. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Порушника вже затримали: дивіться відео
У чоловіка провели обшуки / Фото Нацполіції
Це – не перший погром, який влаштував чоловік
У поліції звернули увагу, що у грудні 2020 року цей громадянин вже фігурував у справі про аналогічний злочин. За цим фактом йому оголосили підозру.
Тоді мешканець Маріуполя пошкодив полички із продуктами, розбив касовий апарат та облаяв працівників магазину. У закладі він також перебував без маски.
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