Суд рассмотрел инцидент в Валансе 10 июня. Тарел на заседании признал свою вину.

К теме Не стоит преувеличивать, – Макрон отреагировал на инцидент с пощечиной

Мужчина, которого идентифицировали как 28-летнего Дэмиана Тарела, во время слушаний признал, что нанес удары главе государства и произнес слова, осуждающие политику,

– заявил прокурор Алекс Перрин.

Инцидент вызвал возмущение во всей стране. Выступая в Национальной ассамблее, премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал: "Через главу государства мишенью стала демократия". Такие слова вызвали бурные аплодисменты депутатов всех политических партий.

Заметим, Тарел находится под стражей. Ему грозит до 3 лет тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро.

Что известно о мужчине, который дал пощечину Макрону

По данным французских СМИ, Тарел является сторонником средневековых боев. Он создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств.

Во время нападения на президента парень крикнул известный лозунг ультраправых: "Долой макронизм".

Друг Тарела, которого также задержали, рассказал журналистам, что был шокирован поступком товарища. По его словам, нападающий на Макрона – спокойный и уравновешенный человек, который обычно не делает необдуманных решений.

Обратите внимание! Сам Макрон призвал не преувеличивать значимость инцидента. По словам президента, этот случай был единичным и он не должен отвлекать от действительно важных проблем.