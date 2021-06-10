Суд рассмотрел инцидент в Валансе 10 июня. Тарел на заседании признал свою вину.
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Мужчина, которого идентифицировали как 28-летнего Дэмиана Тарела, во время слушаний признал, что нанес удары главе государства и произнес слова, осуждающие политику,
– заявил прокурор Алекс Перрин.
Инцидент вызвал возмущение во всей стране. Выступая в Национальной ассамблее, премьер-министр Франции Жан Кастекс сказал: "Через главу государства мишенью стала демократия". Такие слова вызвали бурные аплодисменты депутатов всех политических партий.
Заметим, Тарел находится под стражей. Ему грозит до 3 лет тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро.
Что известно о мужчине, который дал пощечину Макрону
- По данным французских СМИ, Тарел является сторонником средневековых боев. Он создал ассоциацию европейских исторических боевых искусств.
- Во время нападения на президента парень крикнул известный лозунг ультраправых: "Долой макронизм".
- Друг Тарела, которого также задержали, рассказал журналистам, что был шокирован поступком товарища. По его словам, нападающий на Макрона – спокойный и уравновешенный человек, который обычно не делает необдуманных решений.