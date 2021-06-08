Досадный случай в департаменте Дром глава государства прокомментировал в интервью местному изданию. Макрон уверяет, то, что произошло, не должно отвлекать от проблем, которые действительно надо решать.

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Макрон подчеркнул, что во Франции – плюрализм мнения

Все хорошо. Не будем преувеличивать этот инцидент, который я считаю единичным фактом,

– сказал Макрон.

Президент отметил, во Франции есть свобода мысли и демократия, поэтому отделиться от позиции рядовых избирателей ему не удастся.

Глава государства прибыл в Дром с рабочим визитом

Отметим, что инцидент произошел 8 июня в департаменте Дром на юго-востоке страны. Туда глава государства прилетел с рабочим визитом. Он запланировал переговоры с представителями местного бизнеса и инспекцию заведений.

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Удар по лицу Макрон получил от одного из мужчин, к которым он подошел. Хулигана сразу же задержала президентская охрана. Впоследствии в связи с инцидентом задержали еще одного человека.

Смотрите видео инцидента с Макроном: