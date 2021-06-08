Прикрий випадок у департаменті Дром глава держави прокоментував в інтерв'ю місцевому виданню. Макрон запевняє, те, що сталось, не повинно відволікати від проблем, які справді треба вирішувати.
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Макрон наголосив, що у Франції – плюралізм думки
Все добре. Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю одиничним фактом,
– сказав Макрон.
Президент зауважив, у Франції є свобода думки та демократія, тому відокремитись від позиції пересічних виборців йому не вдасться.
Глава держави прибув у Дром з робочим візитом
Зазначимо, що інцидент стався 8 червня у департаменті Дром, що на південному сході країни. Туди глава держави прилетів з робочим візитом. Він запланував перемовини з представниками місцевого бізнесу та інспекцію закладів.
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Удар по обличчю Макрон отримав від одного з чоловіків, до яких він підійшов поспілкуватись. Хулігана одразу ж затримала президентська охорона. Згодом у зв'язку з інцидентом затримали ще одну людину.
Дивіться відео з інцидентом з Макроном: