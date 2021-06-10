Суд розглянув інцидент у Валансі 10 червня. Тарел на засіданні визнав свою винну.

До теми Не варто перебільшувати, – Макрон відреагував на інцидент з ляпасом

Чоловік, якого ідентифікували як 28-річного Дам'єна Тарела, під час слухань визнав, що завдав удари главі держави і вимовив слова, що засуджують політику,

– заявив прокурор Алекс Перрін.

Інцидент викликав обурення у всій країні. Виступаючи в Національній асамблеї, прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс сказав: "Через главу держави мішенню стала демократія". Такі слова викликали бурхливі оплески депутатів усіх політичних партій.

Зауважимо, Тарел перебуває під вартою. Йому загрожує до 3 років в'язниці або штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Що відомо про чоловіка, який дав ляпас Макрону

За даними французьких ЗМІ, Тарел є прихильником середньовічних боїв. Він створив асоціацію європейських історичних бойових мистецтв.

Під час нападу на президента хлопець крикнув відоме гасло ультраправих: "геть Макронізм".

Друг Тарела, якого також затримали, розповів журналістам, що був шокований вчинком товариша. За його словами, нападник на Макрона – спокійна та врівноважена людина, яка зазвичай не робить необдуманих рішень.

Зверніть увагу! Сам Макрон закликав не перебільшувати значущість інциденту. За словами президента, цей випадок був одиничним і він не повинен відвертати від справді важливих проблем.