Об этом говорится в постановлении Печерский райсуд Киева. В частности, суд постановил, что мужчина совершил административное правонарушение – мелкое хулиганство.
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Что известно о ситуации в метро
Вечером 10 августа на эскалаторе станции метро "Печерская" фигурант по хулиганским мотивам погладил по внешней части бедра незнакомую женщину. После замечания он показал непристойный жест – средний палец.
Обвиняемый подтвердил факты, изложенные в протоколе. Поэтому судья признал его вину доказанной в полном объеме и назначил наказание в виде штрафа в размере 119 гривен.
В пояснении к приговору отмечают, что "административное взыскание применяется с целью воспитания личности, а также предотвращение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами".
Мужчину наказали за хулиганство
Отмечают, что мужчина признал свою вину и заплатил штраф в размере 119 гривен.
Кроме того, с мужчины взыскат в пользу государства судебный сбор в размере 536 гривен. Постановление суда можно обжаловать апелляцией.