Интересно, что депутат в своей декларации за 2020 год отметил, что это подарок от мамы. Правда, как выяснило НАПК, размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму для столь щедрого подарка.

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Деньги вроде как не мамины, а папины

Сама же женщина убеждает, что такая сумма ей якобы досталась в наследство от покойного мужчины. Тот, по ее словам, заработал все, занимаясь предпринимательством. К своим пояснениям она добавила нотариально заверенную копию договора о даровании 300 тысяч долларов (это почти 8,48 миллиона гривен).

Унаследовала не деньги, а долги

Однако в нотариально заверенной справке о жене как единственном наследнике, которую получило НАПК, ни о каких деньгах не говорится. Там же указано о наследовании объектов недвижимости. Более того, умерший мужчина также задолжал по единому взносу для ФЛПов 35,5 тысяч гривен.

Изложенные факты дают повод для обоснованного сомнения в возможности матери предоставить такой подарок своему сыну,

– подчеркивают в НАПК.

Что дальше

В настоящее время НАПК отправило материалы в НАБУ по возбуждению дела по признакам уголовного правонарушения. Кроме того, Бюро должно предоставить "зеленый свет" в отношении досудебного расследования. По его выводам, депутата могут привлечь к уголовной ответственности.

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