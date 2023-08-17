Интересно, что депутат в своей декларации за 2020 год отметил, что это подарок от мамы. Правда, как выяснило НАПК, размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму для столь щедрого подарка.
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Деньги вроде как не мамины, а папины
Сама же женщина убеждает, что такая сумма ей якобы досталась в наследство от покойного мужчины. Тот, по ее словам, заработал все, занимаясь предпринимательством. К своим пояснениям она добавила нотариально заверенную копию договора о даровании 300 тысяч долларов (это почти 8,48 миллиона гривен).
Унаследовала не деньги, а долги
Однако в нотариально заверенной справке о жене как единственном наследнике, которую получило НАПК, ни о каких деньгах не говорится. Там же указано о наследовании объектов недвижимости. Более того, умерший мужчина также задолжал по единому взносу для ФЛПов 35,5 тысяч гривен.
Изложенные факты дают повод для обоснованного сомнения в возможности матери предоставить такой подарок своему сыну,
– подчеркивают в НАПК.
Что дальше
В настоящее время НАПК отправило материалы в НАБУ по возбуждению дела по признакам уголовного правонарушения. Кроме того, Бюро должно предоставить "зеленый свет" в отношении досудебного расследования. По его выводам, депутата могут привлечь к уголовной ответственности.
Последние скандалы с участием депутатов
- Недавно исключили из фракции "Слуга народа" Богдана Торохтия после журналистского расследования о том, что он во время полномасштабной войны ездил отдыхать за границу к жене. Сложить мандат нардеп отказался.
- Такая же участь постигла и Анатолия Гунько, которого поймали на взятке. В настоящее время проводится досудебное расследование по его делу. Правоохранители уверяют, что за немалую сумму он обещал одному из предпринимателей "решить земельный вопрос".
- 9 августа Верховная Рада лишила мандата Андрея Холодова от "Слуги народа", уже полгода живущего за границей. Поддержали это решение 308 народных избранников.
- Кроме того, лишили депутатских полномочий и Юрия Аристова. Расследователи установили, что он отдыхал на Мальдивах. Его заметили в гостинице, где один номер стоит не менее 100 тысяч гривен в сутки.
- Еще один скандал произошел уже с сыном нардепки от "Слуги народа" – 22-летним Дмитрием Копанчуком. Он – депутат Рудковского городского совета. Журналисты выяснили, что мужчина после полномасштабного вторжения уехал из Украины и не вернулся. Вскоре после огласки Копанчук сам отказался от мандата.