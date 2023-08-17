Цікаво, що депутат у своїй декларації за 2020 рік зазначив, що це подарунок від мами. Щоправда, як з’ясувало НАЗК, розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого щедрого подарунка.

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Гроші начебто не мамині, а татові

Сама ж жінка переконує, що така сума їй начебто дісталася у спадок від покійного чоловіка. Той, за її словами, заробив усе, займаючись підприємництвом. До своїх пояснень вона додала нотаріально завірену копію договору про дарування 300 тисяч доларів (це майже 8,48 мільйона гривень).

Успадкувала не гроші, а борги

Однак у нотаріально завіреній довідці про дружину як єдиного спадкоємця, що отримало НАЗК, про жодні гроші не мовиться. Натомість там указано про успадкування об’єктів нерухомості. Ба більше, померлий чоловік також заборгував за єдиним внеском для ФОПів 35,5 тисяч гривень.

Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові,

– підкреслюють у НАЗК.

Що далі

Наразі НАЗК відправило матеріали до НАБУ щодо відкриття справи за ознаками кримінального правопорушення. Крім того, Бюро має надати "зелене світло" щодо досудового розслідування. За його висновками депутата можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

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