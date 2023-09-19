Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва. Зокрема, суд постановив, що чоловік вчинив адміністративне правопорушення – дрібне хуліганство.

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Довідка. Покарання за цією статтею може передбачати штраф від 51 до 119 гривень, або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців, або адміністративний арешт до 15 діб.

Що відомо про ситуацію в метро

Ввечері 10 серпня на ескалаторі станції метро "Печерська" фігурант із хуліганських мотивів погладив по зовнішній частині стегна незнайому жінку. Після зробленого зауваження він показав непристойний жест – середній палець.

Обвинувачений підтвердив факти, викладені в протоколі. Тому суддя визнав його вину доведеною в повному обсязі й призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень.

У поясненні до вироку зазначають, що "адміністративне стягнення застосовується з метою виховання особи, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами".

Чоловіка покарали за хуліганство

Зазначають, що чоловік визнав свою вину і заплатив штраф у розмірі 119 гривень.

Окрім того, з чоловіка стягнуть на користь держави судовий збір у розмірі 536 гривень. Постанову суду ще можна оскаржити апеляцією.