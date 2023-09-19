Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва. Зокрема, суд постановив, що чоловік вчинив адміністративне правопорушення – дрібне хуліганство.

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Що відомо про ситуацію в метро

Ввечері 10 серпня на ескалаторі станції метро "Печерська" фігурант із хуліганських мотивів погладив по зовнішній частині стегна незнайому жінку. Після зробленого зауваження він показав непристойний жест – середній палець.

Обвинувачений підтвердив факти, викладені в протоколі. Тому суддя визнав його вину доведеною в повному обсязі й призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень.

У поясненні до вироку зазначають, що "адміністративне стягнення застосовується з метою виховання особи, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами".

Чоловіка покарали за хуліганство

Зазначають, що чоловік визнав свою вину і заплатив штраф у розмірі 119 гривень.

Окрім того, з чоловіка стягнуть на користь держави судовий збір у розмірі 536 гривень. Постанову суду ще можна оскаржити апеляцією.